به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت.

والی زاده در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ مغلوب موتالیف از روسیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.