معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران بر شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، به‌ویژه بناهای دولتی و اداری، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در سیزدهمین جلسه کمیته ساختمان‌های ناایمن کارگروه پایش ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه استان گفت: ساختمان‌های قدیمی و اداری باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای بازسازی و ایمن‌سازی آنها انجام گیرد.

وی افزود: ساختمان‌های قدیمی در شهرستان‌های استان باید شناسایی شوند و با ارائه تذکرات لازم به مالکان و دستگاه‌های مسئول، الزامات ایمنی در آنها مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، پیشگیری و رفع نواقص پیش از وقوع حادثه را از راهکار‌های کاهش خسارات و حفاظت از جان شهروندان دانست و بر نقش شهرداری‌ها در شناسایی ساختمان‌های ناایمن تأکید کرد.

دادبود همچنین گفت: ساختمان‌های دولتی ناایمن باید در اولویت بازدیدها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های پایش قرار گیرند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظارت‌ها افزود: تدوین برنامه زمان‌بندی برای بازدید تیم‌های تخصصی حوزه حریق و فروریزش، انجام ارزیابی‌های دوره‌ای و به‌روزرسانی اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

دادبود از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه آینده این کمیته با حضور دادستان و رئیس‌کل دادگستری مازندران خبر داد و گفت: هدف از این نشست، تقویت هماهنگی‌ها و پیگیری‌های قانونی برای ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، به‌ویژه در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی است.

در این جلسه همچنین بر هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های تخصصی برای شناسایی مخاطرات و رفع نواقص ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه استان تأکید شد.