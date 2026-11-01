به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو، نماینده بدمینتون ایران، در نخستین دیدار خود در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، مقابل اوباپومبا آدومینتا از غنا به پیروزی رسید.

احمدلو در این دیدار با عملکردی قدرتمند، حریف خود را در دو گیم متوالی و با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ شکست داد و نخستین برد خود در این رقابت‌ها را به ثبت رساند.

وی در گروه B این رقابت‌ها با نمایندگانی از آمریکا، غنا و موریس هم‌گروه است. ریتیک راسامستی از آمریکا، اوباپومبا آدومینتا از غنا و لئودوس از موریس، حریفان او در مرحله گروهی هستند.

همچنین زهرا رباطی، دیگر نماینده بدمینتون ایران، امروز نخستین دیدار خود را برگزار می‌کند. رباطی در گروه E این رقابت‌ها با نمایندگانی از تایلند، ویتنام و الجزایر هم‌گروه است. کونگکائو کاکانیک از تایلند، نگوین تی تو هوین از ویتنام و چیراز حلیمی از الجزایر، رقبای زهرا رباطی هستند.

قرعه‌کشی مسابقات بدمینتون در حالی برگزار شد که ثریا آقایی، مربی تیم بدمینتون جوانان ایران، در مراسم حضور داشت.

در این دوره از بازی‌های المپیک جوانان، ۶۳ بدمینتون‌باز شامل ۳۲ دختر و ۳۱ پسر حضور دارند.