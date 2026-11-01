به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در پایان ۳۵ سوارکار موفق به تکمیل مسیر‌های رقابت شدند.

رئیس هیأت سوارکاری استان بوشهر گفت: این رقابت‌ها با حضور بیش از ۴۰ شرکت‌کننده برگزار شد که در پایان، ۳۵ سوارکار موفق شدند مسیر‌های تعیین‌شده را به اتمام برسانند.

محمد وادی با اشاره به مشارکت هیأت سوارکاری استان بوشهر و باشگاه سوارکاری تاجدینی گناوه در برگزاری این مسابقات اظهار داشت: سوارکارانی از شهرستان‌های کازرون، دشتستان، عسلویه، یاسوج، گناوه و بوشهر در این رقابت‌ها حضور داشتند.

رئیس هیأت سوارکاری استان بوشهر با بیان اینکه این رویداد نخستین مسابقه استقامت سوارکاری استان در سال ۱۴۰۵ بود، افزود: استقبال صورت‌گرفته از این رقابت‌ها، شروعی امیدوارکننده برای برنامه مسابقات پیش‌رو است و امیدواریم با فراهم شدن زمینه مناسب، رقابت‌های آینده با حضور گسترده‌تر سوارکاران و در فضایی پرشورتر برگزار شود.