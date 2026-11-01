چهارمین دوره رویداد «کتابنما» با هدف گفتمان‌سازی، ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی کودک و نوجوان و حمایت از ایده‌ها و آثار خلاقانه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد «کتابنما» همزمان با بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد و به‌عنوان رویدادی فرامتنی در حوزه گفتمان‌سازی، ترویج و حمایت از فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

اهالی کتاب، هنرمندان، معلمان و دانش‌آموزان تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را در هفت قالب و محور پیش‌بینی‌شده به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

رویداد «کتابنما» ، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع هنری، فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، زمینه مشارکت اهالی کتاب، هنرمندان، معلمان و دانش‌آموزان را در معرفی و ترویج کتاب‌های مناسب کودک و نوجوان فراهم می‌کند. در همین راستا، هفت محور برای دریافت آثار و ایده‌های علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.

هفت محور مشارکت در رویداد «کتابنما»

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌ها و محور‌های زیر به دبیرخانه رویداد ارسال کنند:

۱. عکس و تصویر ۲. نماهنگ و پادپخش (پادکست) ۳. فیلم کوتاه و پویانمایی ۴. کانال‌ها و صفحات مجازی ۵. بازی‌وارسازی و نرم‌افزار‌های کاربردی ۶. ایده‌پردازی و ارائه راهکار‌های خلاقانه ۷. طراحی پوستر دوره آتی جشنواره ملی کتاب رشد.

تقدیر از برگزیدگان و حمایت از آثار شایسته

برگزیدگان چهارمین دوره رویداد «کتابنما» در آیین اختتامیه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد معرفی و علاوه بر دریافت هدایای نفیس، از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

همچنین حمایت معنوی از آثار شایسته از طریق معرفی و انتشار آنها در بستر‌های آموزش‌وپرورش پیش‌بینی شده است تا زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر مخاطبان از ایده‌ها و تولیدات خلاقانه در حوزه ترویج کتاب و کتاب‌خوانی فراهم شود.

مهلت و شیوه ارسال آثار

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اینترنتی رویداد «کتابنما» به نشانی ketabnama.roshd.ir ارسال کنند.

همچنین دبیرخانه دائمی جشنواره ملی کتاب رشد در تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه قصرالدشتی، پلاک ۲۶۸، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ساختمان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، طبقه پنجم مستقر است.

کدپستی دبیرخانه: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

علاقه‌مندان برای دریافت اخبار و اطلاعیه‌های جشنواره نیز می‌توانند کانال دبیرخانه دائمی جشنواره ملی کتاب رشد را در پیام‌رسان‌های شاد، بله و ایتا با شناسه @roshdketab دنبال نمایند.