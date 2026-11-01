جشنواره بزرگ «نان‌ها و خوراکی‌های سنتی» با هدف پاسداشت فرهنگ استفاده از غذا‌های بومی و احیای سنت‌های ارزشمند منطقه، در گله‌دار شهرستان مهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه گله‌دار گفت: این جشنواره با محوریت «نان کامل و سالم» و با مشارکت پرشور ۴۰۰ دانش‌آموز از مقاطع ابتدایی و متوسطه محله دهنو شهر گله دار برگزار شد.

فدایی دولت با اشاره به نقش دانش‌آموزان در این نمایشگاه گفت: این جشنواره که با برپایی ۲۰۰ میز فروش در محل تالار انصار اجرا شد، حاصل تلاش دانش‌آموزان دختر مدارس حاج اکبر سرو، حاج اکبر صدیقی و فاطمه صدیقی از محله دهنو است که در نمایش اصالت غذایی منطقه نقش‌آفرینی کردند.

او بیان کرد: این رویداد یک‌روزه، با همکاری گسترده شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر، امور بانوان فرمانداری، جهاد کشاورزی، و حوزه علمیه خواهران گله‌دار برگزار شد که نشان‌دهنده همبستگی نهاد‌های مختلف برای حفظ میراث فرهنگی منطقه است.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه گله‌دار در پایان گفت: اقشار مختلف مردم با استقبال گرم خود از این جشنواره تمامی محصولات ارائه‌شده در جشنواره را به منظور حمایت از دانش‌آموزان خریداری کردند.