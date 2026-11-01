فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی با سلاح گرم و مجروحیت یکی از شهروندان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ عیسی روشن‌قلب فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی با سلاح گرم و مجروحیت یکی از شهروندان در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت یکی از شهروندان، مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد ضارب به دلیل اختلاف مالی با شریک کاری خود، با شلیک سلاح گرم وی را از ناحیه هر دو پا مجروح کرده و از محل متواری شده است. فرد مجروح ۴۳ ساله توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

وی از شناسایی و دستگیری متهم ۴۸ ساله با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت و مأموران کلانتری کوچصفهان خبر داد و تصریح کرد: یک قبضه سلاح گلوله‌زنی گلنگدنی نیز از متهم کشف شد و وی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.