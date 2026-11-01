به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به سفر معاون خود به قطر در پی حضور روز گذشته هیئت قطری در تهران، گفت: سفر هیئت ایرانی به قطر در راستای ادامه تماس‌ها و رایزنی‌ها با واسطه‌های قطری انجام شده است.

وی تاکید کرد: هیچ دیداری با هیئت آمریکایی نه وجود داشته و نه اصلاً طراحی شده است؛ ما فعلاً در مرحله‌ای هستیم که درباره طرح خودمان، طرح هفت‌روزه‌ای که الان دیگر به طرح دو‌روزه تبدیل شده، از طریق واسطه‌ها مشغول رایزنی هستیم.

عراقچی ادامه داد: واسطه‌های قطری در تهران بودند و پس از عزیمت آنها، معاون بنده هم به قطر رفت تا رایزنی‌ها در آنجا ادامه پیدا کند و بتواند مسائل را به من منتقل کند؛ ایشان امروز هم بازمی‌گردد.

وزیر امور خارجه درباره نتیجه این گفت‌و‌گو‌ها نیز تصریح کرد: نتیجه این است که این مسیر در حال پیش رفتن و رایزنی‌ها در حال انجام است؛ اما ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

عراقچی گفت: اینکه به نتیجه می‌رسیم یا نمی‌رسیم هم منوط به پاسخ بسیاری از سؤال‌هاست که هنوز انجام نشده است.

وی تصریح کرد: ما تلاشمان را می‌کنیم و امیدوار هستیم آن‌قدر عقلانیت در طرف مقابل وجود داشته باشد که دیپلماسی را به راه‌های دیگر ترجیح بدهند، اما برای راه‌های دیگر هم آمادگی کامل داریم.

وزیر امور خارجه افزود: پیام مقام معظم رهبری نشان داد که اراده ما چیست؛ نیرو‌های مسلح ما مأموریتشان الان کاملاً مشخص است و بسیار قوی‌تر از دو جنگ گذشته هستند؛ با توجه به درس‌ها و تجربیاتی که در دو جنگ به دست آورده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما اکنون آمادگی کامل برای دفاع از خودمان را داریم و همزمان آماده دیپلماسی هم هستیم.

وزیر امور خارجه در پایان تأکید کرد: اینکه آمریکایی‌ها چه مسیری را انتخاب می‌کنند، بسته به عقلانیت خودشان دارد.