تنها نماینده شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار، ضمن کسب عنوان دومی مرحله مقدماتی و صعود به فینال، رکورد ملی این ماده را نیز بهبود بخشید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پارسا شهشهانی، تنها نماینده شنای ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار، با نمایشی موفق در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت، به مرحله پایانی این رقابت‌ها راه یافت.

شهشهانی در مرحله مقدماتی این ماده با ثبت زمان ۲:۰۳.۶۸، در جایگاه دوم قرار گرفت و جواز حضور در فینال را به دست آورد.

این شناگر جوان همچنین با ثبت این زمان، رکورد ملی ماده ۲۰۰ متر کرال پشت را که پیش از این ۲:۰۳.۷۷ بود، به میزان ۹ صدم ثانیه بهبود بخشید و رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد.

صعود شهشهانی به فینال، نخستین حضور شنای ایران در مرحله پایانی رقابت‌های المپیک جوانان داکار نیز به شمار می‌رود.