گفتگو با بازدیدکنندگان به زبان هنر، رسانه و معماری؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قلعه سالار محتشم خمین، یکی از بنا‌های تاریخی شاخص این شهرستان، با برخورداری از معماری و فضا‌های متنوع، بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی این منطقه را در خود جای داده است.

علی مشهدی، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین، با اشاره به اهمیت تاریخی قلعه سالار محتشم گفت: این بنای تاریخی از جمله آثار ارزشمند شهرستان است که بخش‌هایی از معماری و شیوه زندگی دوره تاریخی خود را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند.

وی افزود: فضا‌های مختلف قلعه، از بخش‌های معماری و حیاط‌های مجموعه گرفته تا اتاق‌ها و بخش‌های نمایشگاهی، هرکدام بخشی از ظرفیت تاریخی و فرهنگی این بنا را نشان می‌دهند.

مشهدی با اشاره به موزه مستقر در قلعه سالار محتشم اظهار کرد: در این موزه، مجموعه‌ای از آثار و اشیای تاریخی نگهداری و به نمایش گذاشته شده و بازدیدکنندگان می‌توانند با بخشی از پیشینه فرهنگی و تاریخی خمین آشنا شوند.

وی همچنین به بخش عکاس‌خانه این مجموعه اشاره کرد و گفت: عکاس‌خانه از بخش‌های قابل توجه قلعه است که تصویری از فضای اجتماعی و فرهنگی گذشته را در قالب عکس و روایت‌های تاریخی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

قلعه سالار محتشم امروز علاوه بر ارزش معماری و تاریخی، به‌عنوان یکی از فضا‌های فرهنگی شهرستان خمین، امکان آشنایی بازدیدکنندگان با بخشی از گذشته این منطقه را فراهم کرده است.