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عکاسخانه قلعه سالار محتشم خمین تصویری از فضای اجتماعی و فرهنگی روزگار پیشین را در قالب عکس پیش روی مخاطب قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قلعه سالار محتشم خمین، یکی از بناهای تاریخی شاخص این شهرستان، با برخورداری از معماری و فضاهای متنوع، بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی این منطقه را در خود جای داده است.
علی مشهدی، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین، با اشاره به اهمیت تاریخی قلعه سالار محتشم گفت: این بنای تاریخی از جمله آثار ارزشمند شهرستان است که بخشهایی از معماری و شیوه زندگی دوره تاریخی خود را برای بازدیدکنندگان روایت میکند.
وی افزود: فضاهای مختلف قلعه، از بخشهای معماری و حیاطهای مجموعه گرفته تا اتاقها و بخشهای نمایشگاهی، هرکدام بخشی از ظرفیت تاریخی و فرهنگی این بنا را نشان میدهند.
مشهدی با اشاره به موزه مستقر در قلعه سالار محتشم اظهار کرد: در این موزه، مجموعهای از آثار و اشیای تاریخی نگهداری و به نمایش گذاشته شده و بازدیدکنندگان میتوانند با بخشی از پیشینه فرهنگی و تاریخی خمین آشنا شوند.
وی همچنین به بخش عکاسخانه این مجموعه اشاره کرد و گفت: عکاسخانه از بخشهای قابل توجه قلعه است که تصویری از فضای اجتماعی و فرهنگی گذشته را در قالب عکس و روایتهای تاریخی پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
قلعه سالار محتشم امروز علاوه بر ارزش معماری و تاریخی، بهعنوان یکی از فضاهای فرهنگی شهرستان خمین، امکان آشنایی بازدیدکنندگان با بخشی از گذشته این منطقه را فراهم کرده است.