به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان منوجان گفت: این نمایشگاه باهدف ترویج فرهنگ کتابخوانی دربین نسل جوان و دانش آموزان درمحل کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) از تاریخ دهم تا ۲۱ آبان در معرض دید قرار گرفته است.

آقای محمودی افزود:این نمایشگاه با بیست هزار جلدکتاب، درزمینه‌های روانشناسی، رمان، کودک ونوجوان، علمی، مذهبی ودفاع مقدس، ادبیات، تاریخ وباهمکاری چندین انتشارات معتبر و با تخفیفات ۵ تا ۴۰ درصد ارائه می‌گردد.