به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد با اشاره به افزایش پایداری جو، وقوع پدیده وارونگی دما و کاهش ظرفیت پراکنش آلاینده‌ها در فصل سرد سال، اظهار داشت: در این شرایط، هرگونه انتشار آلاینده از منابع قابل‌کنترل، از جمله پسماندسوزی‌های غیرمجاز، می‌تواند به تشدید آلودگی هوا و افزایش مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی منجر شود؛ از این رو، پیشگیری و مقابله مؤثر با این تخلفات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه مقابله با پسماندسوزی مستلزم مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و قضایی است، گفت: در جلسه تخصصی پیشگیری و مقابله با پسماندسوزی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دستگاه‌های مسئول، تقویت همکاری‌های بین بخشی و تعیین وظایف مشخص برای پیشبرد اقدامات تأکید شد.

عباس نژاد افزود: اولویت نخست، شناسایی و رفع زمینه‌های بروز پسماندسوزی و جلوگیری از وقوع تخلف است؛ با این حال، در موارد وقوع تخلف نیز برخورد قانونی و قاطع با متخلفان باید در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود تا ضمن جلوگیری از تکرار تخلفات، بازدارندگی اقدامات نظارتی افزایش پیدا کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت پیگیری قضایی تخلفات زیست‌محیطی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دادستان‌های شهرستان ها، ارجاع مستندات به مراجع قضایی و پیگیری پرونده‌ها تا حصول نتیجه، از اقدامات ضروری در این زمینه است. همچنین، مستندسازی دقیق تخلفات و ارائه گزارش‌های مستدل و معتبر به مراجع ذیصلاح، نقش مهمی در تسریع رسیدگی و اجرای مؤثر قوانین دارد.

او شناسایی و ثبت کانون‌های پسماندسوزی، مستندسازی وضعیت موجود و ارائه گزارش به مراجع نظارتی را از دیگر محور‌های برنامه‌های پیش بینی شده عنوان کرد و افزود: هماهنگی با فرمانداران شهرستان‌ها برای ایجاد انسجام عملیاتی، تقسیم کار روشن و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول باید به صورت مستمر دنبال شود.

عباس نژاد همچنین با تأکید بر ضرورت پایش مستمر روند اجرای اقدامات بیان کرد: مقرر شده است ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها، گزارش روزانه اقدامات انجام شده، کانون‌های شناسایی‌شده و نتایج پیگیری‌های خود را ارائه کنند تا ضمن ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات، موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آنها تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از سلامت شهروندان و بهبود کیفیت هوای استان، مستلزم اقدام هماهنگ و مسئولانه همه دستگاه‌های ذیربط است و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز با بهره گیری از وظایف نظارتی و اختیارات قانونی خود، شناسایی و مستندسازی تخلفات، پیگیری برخورد قانونی با متخلفان و مطالبه انجام مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط را با هدف کاهش منابع انتشار آلاینده‌ها و پیشگیری از تشدید آلودگی هوا با جدیت دنبال می‌کند.