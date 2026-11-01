در نشست معاونان استاندار و معاونان شبکه اترک بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی با رسانه ملی در رویداد «ایران جان» تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این نشست با حضور هادی رجائی‌نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و حسین فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با هدف بررسی برنامه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای برگزاری مطلوب رویداد «ایران جان» برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در این نشست، رویداد «ایران جان» را فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان در سطح ملی دانست و گفت: این رویداد زمینه مناسبی برای شناساندن قابلیت‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های تولیدی و مزیت‌های رقابتی خراسان شمالی به مخاطبان سراسر کشور فراهم می‌کند.

هادی رجائی‌نیا افزود: معرفی واحد‌های تولیدی، ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، توانمندی فعالان اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های توسعه کسب‌وکار باید در برنامه‌ریزی‌های این رویداد مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتباط بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با فرصت‌های استان فراهم شود.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و صداوسیما تصریح کرد: تحقق اهداف این رویداد مستلزم هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی با بخش‌های برنامه‌سازی و تولید محتوای رسانه ملی است و باید با هم‌افزایی و تبادل اطلاعات، زمینه تهیه و پخش برنامه‌هایی متناسب با ظرفیت‌ها و اولویت‌های استان فراهم شود.

رجائی‌نیا خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات دقیق، شناسایی سوژه‌های مناسب و معرفی هدفمند ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از توانمندی‌های خراسان شمالی و تقویت زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.

حسین فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی نیز در این نشست با تأکید بر آمادگی استان برای پشتیبانی از اجرای رویداد «ایران جان» گفت: برگزاری مطلوب این رویداد نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای مسئولیت‌های محوله است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با شناخت دقیق وظایف خود، ظرفیت‌ها و امکانات موجود را برای پشتیبانی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به کار گیرند و با تعامل مستمر با صداوسیمای استان، زمینه اجرای هماهنگ و اثربخش برنامه‌ها را فراهم کنند.

فرجی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی و رسانه‌ای اظهار کرد: استفاده مناسب از ظرفیت‌های سازمانی، تسهیل هماهنگی‌ها و پیگیری به‌موقع برنامه‌ها، نقش مهمی در تحقق اهداف این رویداد دارد و ضروری است تمامی دستگاه‌های مرتبط با مسئولیت‌پذیری و همکاری، در مسیر برگزاری هرچه مطلوب‌تر آن مشارکت کنند.

در این نشست، برنامه‌های اجرایی رویداد «ایران جان» در خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی با بخش‌های مختلف صداوسیما، شناسایی ظرفیت‌های قابل معرفی و الزامات پشتیبانی از برنامه‌های این رویداد بحث و تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم برای پیشبرد برنامه‌ها اتخاذ شد.