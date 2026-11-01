به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ارسلان صالحی گفت: بخشی از محصول سیب زمینی برداشت‌شده روانه بازار مصرف می‌شود و مابقی برای عرضه در زمان مناسب، در سردخانه‌ها ذخیره خواهد شد.

صالحی با اشاره به جایگاه شهرستان اقلید در تولید سیب‌زمینی استان فارس بیان کرد: این شهرستان با تولید بیش از ۷۰ درصد سیب زمینی، قطب تولید این محصول در استان است و سالانه افزون بر ۲۲۰ هزار تن از این محصول در اقلید، تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

او افزود: ارقام جلی، پانامرا، کارلیا، سیفرا، آگریا، سانته، میلوا و بانبا از مهم‌ترین ارقام سیب‌زمینی کشت‌شده در اقلید هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با تأکید بر ظرفیت این شهرستان در تولید بذر سیب‌زمینی بیان کرد: وجود مزارع بذری، از جمله بزرگ‌ترین مزارع تولید بذر سیب‌زمینی و تنوع ارقام کشت‌شده موجب شده است بخش عمده بذر مورد نیاز کشاورزان در این شهرستان و استان‌های اصفهان و کرمان تولید شود.

صالحی بیان کرد: این بذور در سردخانه‌های اقلید و شهرستان‌های همجوار نگهداری و در زمان کشت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

او با اشاره به کیفیت محصول تولیدی این منطقه گفت: سیب‌زمینی اقلید از نظر کیفیت، درصد ماده خشک و پایین بودن میزان باقی‌مانده سموم و کود‌ها از جایگاه مطلوبی در استان برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید همچنین نقش این محصول را در ایجاد اشتغال فصلی مهم دانست و افزود: برداشت سیب‌زمینی هر سال زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر، کارگر روز را در شهرستان اقلید فراهم می‌کند.

صالحی در پایان گفت: کشت مکانیزه، شرایط اقلیمی و توپوگرافی مناسب، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، قابلیت انبارداری محصول، دسترسی به بذر‌های مناسب و باکیفیت و توسعه صنایع تکمیلی از مهم‌ترین عوامل گرایش کشاورزان اقلید به کشت سیب‌زمینی است.