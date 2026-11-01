کسب ۳۱۳ رتبه زیر ۱۰ هزار در آزمون سراسری و پذیرش ۸۱ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی در دانشگاه فرهنگیان، بخشی از دستاورد‌های این دانش‌آموزان در این در مسیر رشد علمی و شکوفایی استعداد‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کسب ۳۱۳ رتبه زیر ۱۰ هزار در آزمون سراسری و پذیرش ۸۱ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه فرهنگیان، دستاوردی ارزشمند در مسیر رشد علمی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزی است؛ شمار پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان نیز در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده است.

نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی، بستر مناسبی برای واکاوی ابعاد تازه‌ای از هم‌افزایی نهاد‌های استان در مسیر پشتیبانی همه‌جانبه از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فراهم ساخت؛ نشستی که در آن، تمرکز اصلی بر صیانت از استعداد‌های برتر، تحکیم پشتیبانی‌های آموزشی و فرهنگی و گسترش مشارکت‌های مدنی قرار داشت.

علی‌اکبر صمیمی در این نشست، با تبیین رویکرد کلان آموزش‌وپرورش استان بر اهمیت هموارسازی مسیر رشد علمی و شکوفایی فرهنگی نسل نو تأکید کرد و ظرفیت‌های این حوزه را پشتوانه‌ای مطمئن برای آینده کشور دانست. در این میان، مشارکت چشمگیر و مسئولانه فرهنگیان استان در طرح مهرآفرین، به عنوان جلوه‌ای ارزشمند از تعهد اجتماعی معلمان تجلی یافته است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ درصد از فرهنگیان با پیوستن به این طرح، عهده‌دار حمایت از دانش‌آموزان مشمول شده‌اند.

تدارک و توزیع ساختارمند بسته‌های آموزشی پیش از فرا رسیدن سال تحصیلی، ارائه خدمات توانمندسازی علمی، برگزاری اردو‌های تربیتی و بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی کنکور، بخش دیگری از زنجیره حمایتی است که به همت دستگاه تعلیم‌وتربیت و نهاد‌های هم‌افزا برای بسط عدالت آموزشی و ارتقای فرصت‌های یادگیری به اجرا درمی‌آید.

برآیند این اقدامات هدفمند در آمار و ارقام نیز بازتاب یافته است؛ کسب ۳۱۳ رتبه زیر ۱۰ هزار در کنکور سراسری و راهیابی ۸۱ دانش‌آموز به دانشگاه فرهنگیان که نشانگر رشد سه‌برابری پذیرفته‌شدگان در مقایسه با دوره پیشین است، مهر تأییدی بر کارآمدی این رویکرد و ضرورت استمرار پیوند‌های حمایتی در عرصه آموزش است.

افزون بر این، درخشش دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی، قرآنی و ورزشی، گنجینه‌ای ارزشمند از سرمایه‌های انسانی را پدید آورده است. تداوم هم‌افزایی میان آموزش‌وپرورش، کمیته امداد و نیکوکاران فرهنگی، نویدبخش بسترسازی مطمئن‌تری برای بارورسازی استعداد‌ها و توسعه پایدار فرصت‌های پیشرفت تحصیلی در پهنای استان خواهد بود.