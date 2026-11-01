آتش نشانی اصفهان در خصوص وزش باد شدید، تندباد‌های مقطعی و بارندگی‌های لحظه‌ای در ساعات آینده به شهروندان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی درخصوص وزش باد شدید، وقوع تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال بارندگی‌های مقطعی در شهر اصفهان و محور‌های مواصلاتی، رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان ضروری است.

سرآتشیار مجتبی دهقانی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از سقوط اشیا و ناپایداری سازه‌ها افزود: شهروندان از پارک خودرو زیر درختان، مجاورت تابلو‌های تبلیغاتی، داربست‌ها و سازه‌های ناپایدار خودداری کنند و تا حد امکان از توقف و تردد غیرضروری در پارک‌ها، فضا‌های سبز و معابری که درختان بلند دارند، بپرهیزند.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال وزش تندباد، لازم است شهروندان اشیای سبک و قابل جابه‌جایی مانند گلدان‌ها، وسایل تزئینی و دیگر لوازم موجود در بالکن‌ها، پشت‌بام‌ها و حیاط منازل را مهار یا جمع‌آوری کنند تا از سقوط و پرتاب آنها و آسیب به افراد و خودرو‌ها جلوگیری شود.

دهقانی با اشاره به احتمال بارندگی‌های لحظه‌ای در ساعات آینده گفت:شهروندان هنگام بارندگی از عبور از مسیر‌های آب‌گرفته، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و تردد در نقاط مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند و از نزدیک‌شدن به محل‌های پرخطر بپرهیزند.

وی از مالکان واحد‌های تجاری و مسوولان کارگاه‌های ساختمانی خواست؛ در خصوص بررسی و ایمن‌سازی تابلو‌های تبلیغاتی، سایه‌بان‌ها، بنرها، داربست‌ها و دیگر سازه‌های موقت اقدام کنند تا وزش باد موجب سقوط یا جابه‌جایی آنها نشود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: رعایت این توصیه‌ها و پرهیز از رفتار‌های پرخطر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث احتمالی داشته باشد و همراهی شهروندان در شرایط ناپایدار جوی ضروری است.

وی گفت:سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی به شکل شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های شهروندان و ارائه خدمات امدادی است.