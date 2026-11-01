به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح جهادی دامپزشکی شامل معاینه، واکسیناسیون و سمپاشی رایگان اماکن دامی در روستای عرفات شهرستان چالدران به‌عنوان یکی از مراکز تحت پوشش خدمات جهادی دامپزشکی استان به اجرا درآمد.

این طرح با حضور اکبری فرماندار شهرستان چالدران، قابلی سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی، سهندی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پورجوان مسئول اردو‌های جهادی اداره کل دامپزشکی استان و جمعی از مسئولان استانی و محلی و با همکاری اداره کل دامپزشکی استان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عملیاتی اجرا شد.

در جریان این برنامه که با هدف محرومیت‌زدایی و حمایت از دامداران مناطق محروم طراحی شده است، خدمات رایگان دامپزشکی شامل معاینه بالینی دام‌ها، واکسیناسیون پیشگیرانه و سمپاشی اماکن نگهداری دام با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی و تقویت بنیه اقتصادی خانوار‌های روستایی ارائه شد.

قابلی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت اکیپ‌های جهادی دامپزشکی در سطح استان، بر تداوم این خدمات با رویکرد جهادی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: اجرای چنین طرح‌هایی نتیجه و مکمل اقدامات مستمر دامپزشکی استان در راستای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌مندی رایگان مناطق محروم از خدمات تخصصی دامپزشکی است.