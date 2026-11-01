مردم ایلام در دویست و چهل و پنجمین شب از اجتماعات شبانه خود، آمادگی خویش را برای حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛برای دویست و چهل و پنجمین بار، خیابان‌ها و میدان‌های ایلام شاهد حضور مردمی بود که با مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌های برافراشته، عزم خود را برای روز ملی استکبارستیزی جزم کردند.

حاضران در این اجتماعات با اشاره به ۴۷ سال مقاومت ملت ایران در برابر فشار‌های آمریکا تأکید کردنداقتصاد ایران با وجود شدیدترین تحریم‌ها فروپاشی نشد و با اتکا به جوانانش، مسیر رشد و توسعه را ادامه داد. ایستادگی مردم مبعوث شده، آمریکا را کلافه کرده است و تا پای جان از آرمان‌های انقلاب دفاع خواهند کرد.

مردم ایلام و شهرستان‌های استان، خود را برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان آماده می‌کنند و این شب‌ها، پیش‌درآمدی بر فریاد بلند استکبارستیزی در روز ۱۳ آبان است.