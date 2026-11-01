تنیس روی میز المپیک جوانان داکار؛ پیروزی فرجی در نخستین دیدار

بنیامین فرجی در نخستین دیدار خود در رقابت‌های تنیس روی میز المپیک جوانان داکار، با نتیجه ۳ بر صفر مقابل نماینده مصر به پیروزی رسید.