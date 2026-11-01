مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای افتتاح و تحویل ماهانه واحد‌های مسکن حمایتی در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در مرحله جدید، حدود ۲۶ هزار واحد با مشارکت بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی برای افتتاح و تحویل برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، بیست‌وهشتمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونان وزارتخانه، بانک‌های عامل و صندوق ملی مسکن برگزار شد.

رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اولویت تحویل واحدهای مسکونی در این وزارتخانه گفت: با توجه به مطالبه مردم، برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برنامه افتتاح و تحویل واحدها به‌صورت ماهانه تنظیم شده است.

برنامه افتتاح ۲۶ هزار واحد مسکن حمایتی

فرهادزاده با اشاره به نخستین مرحله افتتاح و تحویل واحدها در ۱۳ آبان گفت: در برنامه اولیه، تحویل ۱۲ هزار واحد هدف‌گذاری شده بود که با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۲ هزار و ۶۶۶ واحد در برنامه قرار گرفت و ادارات کل راه و شهرسازی نیز حدود ۱۳ هزار واحد را آماده افتتاح و تحویل کردند.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۶ هزار واحد در برنامه افتتاح قرار گرفته و برای نهم آذر، هم‌زمان با ولادت حضرت زهرا (س)، نیز برنامه دیگری با محوریت شرکت عمران شهرهای جدید و تعدادی از ادارات کل راه و شهرسازی برای افتتاح و تحویل تعداد مشابهی از واحدها پیش‌بینی شده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به روند تحویل واحدها از آغاز طرح مسکن ملی گفت: از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۳، در مجموع حدود ۲۱ هزار واحد تحویل شده بود؛ اما اکنون با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هر مرحله افتتاح و تحویل، به همین تعداد واحد نزدیک می‌شویم.

وی تأمین مالی، تسهیلات تکمیلی بانک‌ها، حمایت صندوق ملی مسکن از متقاضیان کم‌درآمد و مشارکت مردم را از عوامل سرعت گرفتن روند تکمیل و تحویل واحدها دانست.

مدیریت ۲۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی با مشارکت بنیاد مسکن

فرهادزاده با اشاره به همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای طرح‌های حمایتی گفت: بنیاد مسکن در اجرای مأموریت‌های مرتبط با اصل ۳۱ قانون اساسی و حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره)، در بخش‌های مختلف مسکن حمایتی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: بنیاد مسکن در مجموع مدیریت حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکن ملی را برعهده دارد که در دو قالب انبوه‌سازی و واگذاری واحدها به مردم و همچنین تسهیلگری برای ساخت مسکن توسط متقاضیان اجرا می‌شود.

برنامه‌ریزی برای تأمین ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن از برنامه‌ریزی برای تأمین حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی خبر داد و گفت: طی سه تا چهار ماه اخیر، اطلاع‌رسانی و فراخوان ثبت‌نام برای واگذاری زمین روستایی انجام شده و متقاضیان برای استفاده از این ظرفیت اقدام کرده‌اند.

فرهادزاده افزود: واگذاری زمین در قالب طرح‌های مسکن ملی، جوانی جمعیت و تأمین زمین روستایی از موضوعاتی بود که در این جلسه با حضور مسئولان بنیاد مسکن بررسی و پایش شد.

تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای مسکن محرومان با کارمزد ۵ درصد

وی با اشاره به برنامه تأمین مسکن محرومان در قالب طرح خانه امید گفت: برای این طرح تسهیلات ویژه‌ای به سقف ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پیش‌بینی شده است.

فرهادزاده افزود: علاوه بر این تسهیلات، کمک بلاعوض حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) نیز تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای حمایت از ساخت مسکن محرومان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین به کمک‌های پیش‌بینی‌شده برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: برای این گروه نیز منابع حمایتی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است که باید از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی شود.

انعقاد قرارداد تسهیلات تکمیلی ۸۵۰ میلیون تومانی برای ۷۱ هزار واحد

فرهادزاده در ادامه با اشاره به تسهیلات تکمیلی مسکن حمایتی گفت: سقف تسهیلات بانکی این پروژه‌ها سال گذشته به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و با توجه به نیاز پروژه‌ها به تأمین مالی بیشتر، در شورای عالی مسکن افزایش آن به ۸۵۰ میلیون تومان برای واحدهایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تصویب شد.

وی افزود: پس از تأیید بانک مرکزی و ابلاغ به شبکه بانکی، پیگیری اجرای این تسهیلات در جلسات پایش و از طریق استان‌ها آغاز شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های حمایتی مسکن گفت: تاکنون برای حدود ۷۱ هزار واحد قرارداد تسهیلات تکمیلی ۸۵۰ میلیون تومانی منعقد شده و روند پرداخت آن در حال انجام است.

فرهادزاده با بیان اینکه جامعه هدف این تسهیلات حدود ۱۲۰ هزار واحد است، افزود: برخی پروژه‌ها با موانع بانکی و اجرایی مواجه‌اند که در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول، روند پرداخت تسهیلات برای واحدهای باقی‌مانده نیز سرعت بگیرد.