سامانه نظرسنجی محتوای کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی امکان ارتباط مستقیم‌تر دانش‌آموزان، معلمان، والدین، فرهنگیان و دیگر علاقه‌مندان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت را با گروه‌های تخصصی تألیف کتاب‌های درسی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب‌های درسی نونگاشت زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی، به‌عنوان بخشی از محتوای آموزشی این برنامه، در پایگاه کتاب‌های درسی بارگذاری شده و امکان مشاهده و دریافت آنها فراهم شده است.

کتاب‌های درسی نونگاشت زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در پایگاه کتاب‌های درسی به نشانی chap.oerp.ir در دسترس مخاطبان قرار گرفته است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این پایگاه، محتوای آموزشی این کتاب‌ها را مشاهده و دریافت کنند.

انتشار این کتاب‌های درسی در کنار فراهم بودن امکان ثبت و ارسال دیدگاه‌ها در سامانه نظرسنجی محتوای کتاب‌های درسی، فرصتی برای آشنایی دقیق‌تر مخاطبان با محتوای آموزشی جدید و مشارکت فعال آنان در مسیر بررسی و بهبود کتاب‌های درسی فراهم کرده است.

مشارکت مخاطبان؛ بخشی از مسیر ارتقای محتوای کتاب‌های درسی

سامانه نظرسنجی محتوای کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با هدف دریافت مستمر بازخورد از مخاطبان و ذی‌نفعان نظام تعلیم و تربیت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ارتباط مستقیم‌تر دانش‌آموزان، معلمان، والدین، فرهنگیان و دیگر علاقه‌مندان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت را با گروه‌های تخصصی تألیف کتاب‌های درسی فراهم می‌کند.

دیدگاه‌ها، پیشنهادها، پرسش‌ها و ابهامات ثبت‌شده در این سامانه، پس از دریافت، در گروه‌های تخصصی تألیف بررسی و تحلیل می‌شوند؛ فرایندی که می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیاز‌ها و مسائل مخاطبان و بهره‌گیری از تجربه‌های آنان در بررسی و بازنگری محتوای آموزشی کمک کند.

همچنین در نسخه جدید این سامانه، پودمان‌های رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز پیش‌بینی شده است تا هنرآموزان، هنرجویان و متخصصان این حوزه بتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره محتوای آموزشی و مهارتی ارائه کنند.

دسترسی آسان به کتاب‌های درسی و سامانه نظرسنجی

مخاطبان برای مشاهده و دریافت کتاب‌های جدید پایه‌های اول و دوم ابتدایی می‌توانند به پایگاه کتاب‌های درسی به نشانی chap.oerp.ir مراجعه نمایند.

همچنین برای ثبت دیدگاه‌ها، پیشنهادها، پرسش‌ها و ابهامات درباره محتوای کتاب‌های درسی، دو نشانی اینترنتی nazar.roshd.ir و nazar.oerp.ir در دسترس است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با فراهم کردن امکان دسترسی به محتوای آموزشی جدید و دریافت بازخورد‌های مخاطبان، بر بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه‌های معلمان، دانش‌آموزان، والدین و سایر ذی‌نفعان در مسیر ارتقای کیفیت برنامه‌های درسی تأکید دارد.