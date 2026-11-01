نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر احیای جایگاه کتاب در سبک زندگی مردم، کتابخانه را مخزن فرهنگی شهر دانست و خواستار ایجاد شعب کوچک و متعدد کتابخانه در محلات شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی لائینی در دیدار با دکتر نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به گسترش شبکه‌های اطلاعاتی، اینترنت و هوش مصنوعی گفت: با وجود آسان‌تر شدن دسترسی دیجیتالی به اطلاعات، کتاب و کتابخانه و کتابخوانی همچنان اهمیت خود را دارند و باید جایگاه واقعی آنها در جامعه احیا شود.

وی سرگرمی‌های کم‌فایده تلفن‌های هوشمند را از عواملی دانست که وقت زیادی از جوانان و حتی کودکان می‌گیرد و افزود: گرانی کاغذ و هزینه بالای چاپ نیز به حوزه کتاب آسیب وارد کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و انتشار کتاب‌های ارزشمند، گفت: یارانه چاپخانه‌ها و چاپ کتاب‌های مفید باید احیا شود و در کنار آن، تبلیغات و فعالیت‌های فرهنگی عمومی برای ترویج کتابخوانی گسترش یابد. شورا‌های فرهنگ عمومی نیز باید در این زمینه فعال‌تر شوند.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه کتابخانه فقط ساختمانی با قفسه‌های کتاب و چند میز و صندلی نیست، افزود: کتابخانه مخزن فرهنگی شهر است و باید بیش از ساختمان و کتاب‌های موجود، ارزش و اهمیت کتاب در آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه کتاب متعلق به همه مردم است، گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی نباید درگیر دسته‌بندی‌ها و مد‌های سیاسی شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین پیشنهاد کرد شعب کوچک و متعدد کتابخانه، هرکدام با حدود ۲ هزار جلد کتاب، در محلات مختلف شهر‌ها ایجاد شود تا مردم دسترسی آسان‌تری به کتاب داشته باشند.