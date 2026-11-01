آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) امسال میزبان اجرای ۵۳ طرح عمرانی در حریم حرم است؛ طرح‌هایی که از احداث بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی و ۱۱۰۰ واحد مسکونی گرفته تا توسعه صحن‌ها و ساخت پارکینگ سه‌هزارخودرویی، همگی با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان در دست اجرا قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازدید تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسئولان و مدیران خدمات شهری شهرستان ری از طرح‌های عمرانی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حجت السلام قاضی عسکر در این بازدید با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های زیارتی و خدماتی، از اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، درمانی و مسکونی با هدف افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان خبر داد.

حجت السلام قاضی‌عسکر از احداث بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی حضرت عبدالعظیم (ع)، ساخت حدود یک‌هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی برای مردم شهری و ایجاد امکانات اقامتی برای همراهان بیماران به‌عنوان بخشی از طرح‌های در دست اجرا نام برد.

وی همچنین با اشاره به توسعه فضا‌های زیارتی و فرهنگی گفت: شبستان حضرت زهرا (س) شبستان امام حسن عسکری (ع) به مساحت حدود چهار هزار مترمربع و صحن امام هادی (ع) مکانی‌های ایجاد شده برای برگزاری برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی فراهم شده است.

در این بازدید مدیرکل فنی و عمرانی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از اجرای ۵۳ طرح عمرانی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اتصال میدان مدرس به حرم از طریق باغ‌راه، توسعه صحن امام هادی (ع)، ایجاد صحن امام رضا (ع)، اتصال به میدان قشقایی و احداث صحن پیامبر اعظم (ص) به‌عنوان بزرگ‌ترین صحن‌آستان از جمله طرح‌های پیش‌بینی شده در برنامه توسعه این مجموعه است.

محمد بشارت همچنین از احداث پارکینگ ضلع جنوبی حرم با هشت طبقه و شش طبقه زیرزمین خبر داد و گفت: این پارکینگ در حدود سه هزار خودرو طراحی شده و در برنامه‌ریزی انجام‌شده، می‌توان از فضای فوقانی آن به‌عنوان صحن در آینده نیز پیش‌بینی شده است.