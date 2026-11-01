به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان امروز در بازدید سه ساعته خود از زندان لاکان رشت به همراه دادستان مرکزرشت، معاون قضایی در امور حقوق شهروندی دادگستری استان و جمعی از دادیاران دادسرا، ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان و شنیدن مسائل و مشکلات آن ها، نسبت به بررسی دقیق پرونده‌ها و ارائه راهکار‌های قانونی برای تسهیل وضعیت قضایی آن ها، دستورات لازم را صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری در جمع زندانیان مددجو، گفت: قرآن کتاب هدایت و آرامش است که می‌تواند مسیر بازگشت و اصلاح را برای انسان هموار سازد.

وی افزود: هدف زندان بازسازی شخصیت زندانیان و بازگشت شرافتمندانه آن‌ها به جامعه است که این امر با تاسی گرفتن از قرآن کریم امکان پذیر است و زندانیان باید از فرصتی که در اختیار دارند حداکثر استفاده را کرده و در مسیر اصلاح و ندامت از گذشته گام بردارند.

رئیس کل دادگستری گیلان در حاشیه بازدید از کارگاه‌های زندان، با تاکید بر اینکه زندان فقط مکانی برای بازداشت زندانیان نیست، بلکه فرصتی برای بازگشت سلامت فرد به جامعه است، گفت: ما وظیفه داریم در کنار اجرای دقیق قوانین، حریم انسانی زندانیان را نیز حفظ کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که فرآیند اصلاح و بازپروری، مؤثر و سازنده باشد.

حمید وسکویی مدیرکل زندان‌ها گیلان هم در حاشیه این بازدید، با اشاره به توسعه کارگاه‌های اشتغال در زندان‌های استان، گفت: زندانیان در حوزه‌های مختلفی از جمله خیاطی، صنایع چوب، صنایع فلزی، تولید محصولات بتنی، بسته‌بندی، صنایع‌دستی، کشاورزی و مشاغل خدماتی فعالیت دارند و تنوع این مشاغل، امکان شناسایی استعداد‌ها و علایق مددجویان و انتخاب مسیر‌های مختلف برای کسب مهارت را فراهم کرده است که می‌تواند پس از آزادی هم به عنوان یک سرمایه شغلی مورد استفاده فرد قرار گیرد.

وی گفت: حضور زندانیان واجد شرایط در محیط‌های کاری، علاوه بر ایجاد شرایط کسب درآمد، موجب افزایش مهارت و آمادگی آنان برای بازگشت مسئولانه به جامعه می‌شود

در پایان این دیدار، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و مسئولان زندان، ۴۸۳ زندانی با استفاده از امتیازات و ارفاق‌های قانونی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.