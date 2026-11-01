دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، این در حالی است که بنا بود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود.

مهدی دادفر در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: برآورد دولت این بود که امسال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و از این میزان واردات، ۴۵۰ همت درآمد برای دولت ایجاد شود، اما با موانع واردات تاکنون کمتر از ۳۰ درصد این درآمد محقق شده است.

وی گفت: دولت با برخی مصوبات باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و حتی بعد از لغو آن مصوبه هم، قیمت کاهش نمی‌یابد از طرفی ۲۱ قلم هزینه به خودروی وارداتی اضافه می‌شود که همه به حساب‌های دولتی واریز می‌شوند.

دادفر افزود: در حال حاضر قیمت هر برگ اسقاط از ۲۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش داشته است، حقوق گمرکی هم فعلا به حداقل ۱۰۰ درصد رسیده و خبر‌های مختلفی درباره آن منتشر می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اینکه برخی می‌گویند ارز دارو به خودرو اختصاص یافته است کاملا کذب است، اولا هیچگونه ارز از منابع دولتی به خودرو اختصاص نمی‌یابد و دوم اینکه دارو، ارز حمایتی دارد و هنوز هم ارز بسیار ارزان کشور به دارو اختصاص می‌یابد و مسیری کاملا متفاوت برای دریافت ارز دارد.

وی اضافه کرد: در آخرین مصوبه‌ای که برای واردات خودرو منتشر شده است، عنوان شده که عرضه ثبت سفارش هم از طریق بورس کالا باشد، این یعنی رقابت برای دریافت سهمیه ثبت سفارش ایجاد می‌شود و این رقابت بین واردکنندگان برای خرید ثبت سفارش، باعث افزایش قیمت خواهد شد.