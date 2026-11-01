به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید سعیدی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۷۰ هزار و ۱۷۰ تن انار از باغ‌های استهبان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

سعیدی بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۹۳۵ هکتار باغ انار شهرستان استهبان، ۲ هزار و ۸۰۷ هکتار بارور است و برداشت انار در این شهرستان از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا اوایل آذرماه ادامه دارد.

او با اشاره به اهمیت انار در بخش کشاورزی شهرستان افزود: ظرفیت تولید این محصول و کیفیت ارقام بومی، زمینه مناسبی برای عرضه انار استهبان در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم کرده است و حمایت از باغداران و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تولید و عرضه نیز می‌تواند در تقویت جایگاه این محصول مؤثر باشد.

مسئول امور باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تولید انار در منطقه ایج بیان کرد: ارقام عمده انار تولیدی شهرستان استهبان شامل فاروق، رباب، شیرین و قلاتو است که رقم فاروق در منطقه ایج به دلیل طعم مطلوب از شهرت کشوری برخوردار است و عمدتاً به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، رقم رباب نیز از کیفیت مناسبی برای صادرات برخوردار است.

محبوبه نصری‌اصل افزود: انار تولیدی استهبان به کشور‌هایی از جمله بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان صادر می‌شود و توسعه بازار‌های صادراتی می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی این محصول کمک کند.

او با اشاره به ظرفیت فرآوری انار در شهرستان استهبان ادامه داد: بخشی از محصول تولیدی انار علاوه بر عرضه به‌صورت تازه‌خوری، برای تهیه فرآورده‌هایی از جمله رب انار استفاده می‌شود.

نصری‌اصل ادامه داد: توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی بهداشتی و ایجاد سردخانه‌های مدرن می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، زمینه افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و بهبود درآمد باغداران را فراهم کند.

مسئول امور باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان اضافه کرد: کرم گلوگاه انار از مهم‌ترین تهدید‌های این محصول است و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز این آفات بسیار ضروری است و جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده سال گذشته، شخم زمستانه و رعایت اصول بهداشتی باغ از جمله اقداماتی است که در مدیریت این آفت اهمیت دارد.

نصری‌اصل افزود: رعایت اصول صحیح مدیریت باغ، از جمله تغذیه متعادل، هرس اصولی، آبیاری منظم و به‌موقع و اجرای برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت میوه و پایداری تولید است.

او در پایان بیان کرد: حمایت از باغداران، توسعه زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری و کاهش نقش واسطه‌ها در زنجیره عرضه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت جایگاه انار استهبان در بازار‌های داخلی و صادراتی کمک کند.