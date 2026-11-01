سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش، گفت: طرح تأمین مسکن فرهنگیان با تکمیل یک مجتمع ۲۴۲ واحدی با همکاری آموزش و پرورش و یکی از بانک‌های کشور در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حسنی در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد دو ساله سازمان منطقه آزاد کیش از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای تأمین کمک‌هزینه مسکن فرهنگیان خبر داد و گفت: امسال بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های مشخص در مدارس اختصاص یافته و تأمین تجهیزات آموزشی از محل مسئولیت اجتماعی سازندگان نیز در حال پیگیری است.

او با اشاره به برخی اقدامات در حوزه آموزش و پرورش افزود: امسال برای پرداخت کمک‌هزینه تأمین مسکن فرهنگیان، ۱۰۰ فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی در مجموع به ارزش ۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

حسنی با اشاره به استفاده نزدیک به ۹۰ نفر از فرهنگیان از خانه‌های سازمانی، افزود: سال گذشته نیز حدود ۵۰ واحد مسکونی به ظرفیت خانه‌های سازمانی فرهنگیان اضافه شد.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش، از پیگیری طرح تأمین مسکن فرهنگیان از طریق تکمیل یک مجتمع ۲۴۲ واحدی خبر داد و گفت: پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش برای همکاری با وزارت آموزش و پرورش و یکی از بانک ها در زمینه تهاتر و تکمیل مجموعه مطرح شده و سازمان آمادگی دارد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن تأمین کند، این پیشنهاد با موافقت اولیه وزیر آموزش و پرورش همراه شده، اما پیگیری مراحل اجرایی آن ادامه دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش درباره حمایت مستقیم از مدارس نیز گفت: امسال بیش از ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان برای اجرای طرح‌های بهسازی و تجهیز مدارس اختصاص یافته و این اعتبار پس از بازدید از مدارس و شناسایی نیاز‌های هر مجموعه، به طرح‌های مشخص اختصاص داده شده است.

حسنی افزود: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازندگان نیز برای تأمین تجهیزات موردنیاز مدارس در دستور کار قرار گرفته و فهرست نیاز‌ها با تأیید آموزش و پرورش و بر اساس استاندارد‌های آموزشی تهیه می‌شود.

او با اشاره به مشارکت سازندگان در تأمین نیاز‌های عمومی کیش گفت: تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات موردنیاز بیمارستان کیش از محل مسئولیت اجتماعی سازندگان تأمین شده است و حدود ۴۰ میلیارد تومان نیز برای حمایت از طرح‌های آموزشی و تجهیز مدارس پیش‌بینی شده است.

حسنی با اشاره به تغییر رویکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در تخصیص اعتبارات گفت: با وجود محدودیت‌های مالی ناشی از شرایط اقتصادی و کاهش درآمد‌های سازمان، بودجه فرهنگی و اجتماعی کاهش نیافته، اما اولویت‌های هزینه‌کرد تغییر کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: حمایت از صنایع خلاق، تولید محتوا، حوزه‌های نوآوری فرهنگی و آموزش عالی از محور‌های جدید تخصیص اعتبار است و امسال برای نخستین بار اعتبار مشخصی به توسعه صنایع خلاق اختصاص یافته است.

حسنی از افزایش اعتبار حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، حمایت از رسانه‌های رسمی و تقویت برنامه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: مشارکت در طرح نماد آموزش و پرورش، فعالیت‌های مشاوره‌ای و برنامه‌های حوزه بانوان از اقداماتی است که دنبال می‌شود.

او افزود: رویکرد سازمان باید از تأمین‌کننده مالی رویداد‌ها به تسهیلگر و پشتیبان فعالیت‌های فرهنگی، هنری و نوآورانه تغییر کند تا فعالان این حوزه بتوانند با تقویت ظرفیت‌های خود، فعالیت‌های پایدار و درآمدزا داشته باشند.