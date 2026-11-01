در مراسم نکوداشت هفته پدافند غیرعامل که با حضور روسا و مدیران جمعیت هلال احمر و سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، از شناسنامه آمادگی پدافند غیرعامل شعب و دفاتر نمایندگی هلال‌احمر و قطب آموزشی _ پژوهشی امداد و نجات و توانبخشی در حوزه پدافند غیرعامل رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در جلسه شورای مدیران ستادی و استانی که با حضور سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، گفت: هلال‌احمر نیرو‌های خوبی را پرورش داده است که در مواقع سخت می‌توان از این ظرفیت به نفع کمک به مردم کشور بهره‌مند شد. در چنین بستری هم‌افزایی میان هلال‌احمر و سازمان پدافند غیرعامل ضروری است و می‌تواند گره‌گشا باشد.

وی افزود: مدیریت منطقه محور و استمرار خدمات حیاتی یک امر مهم است. سیل، زلزله و هر اتفاق دیگری ممکن است منجر به از دست رفتن زیرساخت‌ها شود و به همین علت باید مدیریت منطقه محور در دستور کار قرار گیرد. طرح محله محور رئیس جمهور یکی‌از برنامه‌هایی است که می‌تواند در شرایط سخت کمک کننده باشد و همین رویکرد را محقق کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: حفظ روحیه عمومی مردم در شرایط بحرانی بسیار مهم است و باید با امیدآفرینی در این عرصه خدمت کرد. هلال‌احمر در این عرصه موفق ظاهر شده و در دو جنگ اخیر با رشادت در میدان حاضر بود و بهترین خدمات را ارائه کرد. همین کارنامه درخشان هلال احمر یکی از جنبه‌های مهم امیدبخشی به جامعه است. بر همین اساس می‌توان گفت که هلال احمر یکی از ارکان مهم پدافند غیرعامل در کشور است.

کولیوند نیز در این مراسم با اشاره به مولفه‌های مهم در ماموریت‌های هلال احمر، گفت: زمان در ماموریت‌های هلال احمر حیاتی‌ترین عنصر است که باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه پس از یک حادثه در سریع‌ترین زمان ممکن، امدادرسانی آغاز شود باید به اولویت اصلی بدل شود. تمامی مراحل امدادرسانی در سوانح و حوادث باید در کمترین زمان ممکن آغاز شود و در این رابطه باید تمرینات لازم انجام شود. منابع لازم در این رابطه باید تأمین و با حذف هزینه‌های نامربوط، کیفیت امدادرسانی به مردم ارتقا یابد.

وی افزود: هلال احمر باید به صورت مکرر تجهیزات خود را کنترل کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به مردم همواره مطلوب باشد. تمرین و مانور‌های مرتب، ضرورت کار هلال احمر است. باید توجه داشت که هلال احمر در ارائه خدمات به شهروندان بی طرف است و هیچ نگاهی به عقاید، مذهب و دین مردم ندارد و به صورت عادلانه به همه خدمت رسانی می‌کند.

رئیس جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: همکاری پیش دستانه، پذیرش مسئولیت قطعی، احصای ظرفیت واقعی و بی طرفی باید سرلوحه امور باشد. برای هلال‌احمر نتیجه مهم است. نتیجه‌ای که ذیل اعتماد عمومی حاصل شود. باید سرمایه مردمی جذب شده، حفظ شود و خدمت مؤثر به مردم انجام شود. خدمت مؤثر به مردم گویای موفقیت هلال‌احمر خواهد بود.

در پایان این مراسم، با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس سازمان پدافند غیرعامل از شناسنامه آمادگی پدافندی شعب و دفاتر نمایندگی جمعیت هلال احمر سراسر کشور، قطب آموزشی _ پژوهشی امداد و نجات و توانبخشی در حوزه پدافند غیرعامل با مسئولیت هلال احمر، کتاب راهنمایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری به عنوان منبع آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و ۱۴ محتوای تصویری آموزشی تحت عنوان توصیه‌های پدافندی در شرایط اضطراری، رونمایی شد.