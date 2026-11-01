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هفتمین جلسه کمیته ایمنی آب آذربایجان غربی با محوریت تدوین و پیگیری شیوه نامههای پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی «النینو» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای ارتقای سطح تابآوری زیرساختهای حیاتی در برابر نوسانات اقلیمی، هفتمین جلسه کمیته ایمنی آب در محل ادارهکل مدیریت بحران استانداری با محوریت تدوین و پیگیری پروتکلهای پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی «النینو» برگزار شد.
در این جلسه، رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات کمیته تخصصی تغییر اقلیم کشاورزی بر ضرورت تعامل بینبخشی و شناسایی دقیق نقاط آسیبپذیر تاکید و اظهار کرد: با توجه به احتمال تغییر در الگوهای بارشی و وقوع بارشهای شدید، ضروری است هدف گذار از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک» تغییر و آمادگی عملیاتی دستگاههای اجرایی در جهت صیانت از سلامت عمومی و کاهش خسارات ناشی از تغییرات جوی تقویت شود.
در این نشست علاوه بر ارائه راهکارهای مقابله با سیلاب، مدیریت آبگرفتگی و حفاظت از تأسیسات حیاتی، تأمین پایدار و سلامت آب آشامیدنی در شرایط اضطراری به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفت.