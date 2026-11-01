به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای ارتقای سطح تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در برابر نوسانات اقلیمی، هفتمین جلسه کمیته ایمنی آب در محل اداره‌کل مدیریت بحران استانداری با محوریت تدوین و پیگیری پروتکل‌های پیشگیرانه برای مقابله با پیامد‌های احتمالی پدیده اقلیمی «ال‌نینو» برگزار شد.

در این جلسه، رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری سازمان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات کمیته تخصصی تغییر اقلیم کشاورزی بر ضرورت تعامل بین‌بخشی و شناسایی دقیق نقاط آسیب‌پذیر تاکید و اظهار کرد: با توجه به احتمال تغییر در الگو‌های بارشی و وقوع بارش‌های شدید، ضروری است هدف گذار از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک» تغییر و آمادگی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در جهت صیانت از سلامت عمومی و کاهش خسارات ناشی از تغییرات جوی تقویت شود.

در این نشست علاوه بر ارائه راهکار‌های مقابله با سیلاب، مدیریت آب‌گرفتگی و حفاظت از تأسیسات حیاتی، تأمین پایدار و سلامت آب آشامیدنی در شرایط اضطراری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفت.