فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۰۱ پرونده جعل و کلاهبرداری در مهرماه خبر داد و گفت: ارزش پرونده‌های کلاهبرداری کشف‌شده در این مدت حدود ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است.

کشف ۱۰۱ پرونده جعل و کلاهبرداری در خراسان شمالی

کشف ۱۰۱ پرونده جعل و کلاهبرداری در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار "علی ندرخانی" افزود: مأموران اداره مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان در مهرماه امسال موفق به کشف ۱۲ فقره پرونده جعل و ۸۹ فقره پرونده کلاهبرداری شدند.

وی با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های کلاهبرداری کشف‌شده گفت: ارزش این پرونده‌ها حدود ۱۱۰ میلیارد ریال، معادل ۱۱ میلیارد تومان، برآورد شده است.