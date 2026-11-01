بزرگ‌ترین محموله قاچاق دستگاه‌های استخراج رمزارز استان بوشهر در عسلویه توقیف شد؛ ۵۵۴ ماینر به ارزش روز ۱۸۰ میلیارد تومان که پیش از راه‌اندازی کشف شدند. به گفته رئیس‌کل دادگستری استان، این دستگاه‌ها در صورت راه‌اندازی ماهانه برقی معادل مصرف ۶۵۰۰ خانوار را مصرف می‌کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در بازدید از بزرگترین بار قاچاق دستگاه‌های رمزارز در استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: پس از شناسایی باری از ماینر، با هماهنگی دادستانی و دستور قضایی ۵۵۴ دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان عسلویه و پیش از راه‌اندازی توقیف شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: بر پایه برآورد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، بهای روزِ این دستگاه‌ها ۱۸۰ میلیارد تومان است.

او اضافه کرد: بر همین پایه، اگر این دستگاه‌ها راه‌اندازی می‌شدند، مصرف برق آنها در هر ماه، یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلووات‌ساعت می‌شد که برابر با مصرف برق ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار است.

مهرانگیز با بیان این‌که تولید برق در کشور با زحمت و تلاش فراوان انجام می‌شود، گفت: دادستان‌های شهرستان‌های استان در روند کشف ماینر‌ها و ورود به محل، دستور قاطع و سریع دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به این‌که حکم شرعی مصرف غیرقانونی از برق، آب، گاز و تلفن بر پایه فتوا‌های مراجع تقلید، حرام است، افزود:، چون راه‌اندازان غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمزارز به حقوق عامه چنگ‌اندازی می‌کنند، توصیه کرده‌ام که با این بزهکاران، قاطع و بدون هیچ گذشت و ارفاقی برخورد کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: از آغاز طرح مبارزه با استخراج غیرقانونی رمزارز تا کنون در استان بوشهر ۶ هزار و ۶۴۲ دستگاه استخراج غیرقانونی رمزامرز کشف شده که برابر با مصرف بیش از ۸۰ هزار خانوار در سال است.

غلامرضا حشمتی افزود: از آغاز سال تا کنون هزار و ۶۰۰ دستگاه استخراج غیرقانونی رمزارز در استان بوشهر کشف و توقیف شده است.