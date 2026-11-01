به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دانش آموز، مجتمع پرتو فرایند ایران مرکزی میزبان دانش آموزان یزدی بود. بازدیدی که فرصتی مغتنم برای پیوند نسل نوجوان با دستاورد‌های نوین علمی کشور را فراهم کرد.

دانش آموزان در این بازدید علمی از نزدیک با شتابدهنده الکترون و کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله استریل کالا‌های پزشکی، کاهش آلودگی میکروبی مواد غذایی و پرتودهی محصولات پلیمری آشنا شدند.

مجتمع پرتوفرایند ایران مرکزی از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی تحقیقاتی و پرتودهی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می‌رود.