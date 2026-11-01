تفاهم نامه سه جانبه آموزشی در راستای توسعه فرهنگ و دانش دفاعی و حفاظتی وزارت کار مابین کارگروه اصلی پدافند غیرعامل، موسسه کار و تامین اجتماعی و مرکز جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر امضا شد.

امضای تفاهم نامه سه‌جانبه توسعه فرهنگ، دانش دفاعی و حفاظتی

امضای تفاهم نامه سه‌جانبه توسعه فرهنگ، دانش دفاعی و حفاظتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محسن علیپور، جانشین وزیر کار در کارگروه پدافند غیرعامل در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، موضوع پدافند غیر عامل، یک ضرورت مدیریتی است پدافند رفتاری هوشمندانه است که موجب می‌شود، قبل از غافلگیری به صورت هوشمندانه آماده باشیم.

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، این همکاری سه جانبه را بیانگر عزم جدی برای ارتقای سطح دانشی و فرهنگ حفاظتی متناسب با ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد.

در ادامه این برنامه، ابراهیم صادقی فر، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی بر نهادینه شدن آموزش و پژوهش در تاب آوری و پدافند غیرعامل تاکید کرد.

وی، امضای این تفاهم نامه را با هدف نظم دانشی و آموزشی با رویکرد مسئله محوری مهم خواند و گفت: باید با احصاء نیاز‌های آموزشی متناسب با هر سازمان یا استان، با در نظر گرفتن شرایط تهدید حاکم و غالب، نتیجه اثربخشی را کسب کنیم.

رییس مرکز جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر، با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در جهاد دانشگاهی به عنوان یک دستگاه دولتی نسبت به اهتمام ویژه در بحث پیاده سازی موضوعات آموزشی به منظور ترویج فرهنگ گفتمان پدافند‌ی اعلام آمادگی کرد.

در پایان این نشست، علیرضا دشت دار دبیر کارگروه اصلی پدافند غیر عامل ضمن ارائه گزارش عملکردی دربحث اقدامات صورت گرفته در خصوص پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل، گزارشی از فرآیند اجرایی این تفاهم آموزشی ارائه کرد.