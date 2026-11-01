پلیس مازندران در همایش «مدرسه امن» با ارائه آموزش‌های عملی، عقیدتی و پیشگیرانه، دانش‌آموزان را با راهکارهای حفظ امنیت فردی و اجتماعی آشنا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همایش «مدرسه امن» به مناسبت هفته دانش‌آموزی با حضور پلیس مازندران و جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با آموزش‌های تخصصی و پیشگیرانه در حوزه امنیت فردی و اجتماعی آشنا شدند.

در این همایش، آموزش‌های پلیس راهور، پلیس فتا و پلیس مبارزه با مواد مخدر در قالب برنامه‌های عملی و آموزشی ارائه شد؛ آموزش‌هایی با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره مخاطرات محیطی، فضای مجازی و مواد مخدر.

برخی دانش‌آموزان حاضر در همایش گفتند: هنگام استفاده از تلفن همراه در خیابان باید به اطراف خود نیز توجه کنیم و در فضای مجازی، پیش از دانلود یا پاسخ‌دادن به پیام‌ها، از معتبر بودن فرستنده اطمینان داشته باشیم.

آنان همچنین با اشاره به آموزش‌های پیشگیری از مواد مخدر، بر ضرورت مراقبت از محل رفت‌وآمد و افرادی که با آنها همراه می‌شوند تأکید کردند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: رسالت نوجوانان امروز ادامه دادن راه شهدا در میدان علم، اخلاق، آگاهی و پیشرفت کشور است؛ چراکه نوجوان و جوان امروز، سازنده ایران فرداست.

سرهنگ هادی حسن‌زاده شهابی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران نیز گفت: همایش «مدرسه امن» با همکاری عقیدتی سیاسی و آموزش و پرورش شهرستان ساری برگزار شد و دانش‌آموزان در آن با آموزش‌های تخصصی پلیس راهور، پلیس فتا و پلیس مبارزه با مواد مخدر آشنا شدند.

گزارش از مانا عبدی