به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در هفته منتهی به اول آبان، ۱۳.۳ درصد مراجعان بستری دارای علائم عفونت تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به ۱۰.۹ درصد هفته قبل افزایش یافته است. همچنین ۸.۷ درصد مراجعان سرپایی علائم شبه‌آنفلوانزا داشته‌اند.

نتایج نظام مراقبت دیده‌وری نشان می‌دهد درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا برای دومین هفته متوالی بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار گرفته و به ۱۰.۸ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در هفته مشابه سال گذشته ۲.۸ درصد بود.

در نظام مراقبت آزمایشگاهی نیز از میان ۷۴۴۵ نمونه تنفسی آزمایش‌شده، ۷۵۸ نمونه (۱۰.۲ درصد) از نظر آنفلوانزا مثبت بوده‌اند.

ویروس آنفلوانزای نوع B با سهم ۷۲.۵ درصدی، سویه غالب در گردش است و ۵۶.۳ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به کودکان اختصاص دارد.

هم‌زمان، درصد نمونه‌های مثبت کووید۱۹ نیز با افزایش نسبت به هفته قبل به ۲۰.۸ درصد رسیده و از آستانه هشدار بالا عبور کرده است.