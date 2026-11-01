به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت:پانزدهمین رزمایش سراسری قطعی برق و ارزیابی آماده به کار مولد‌های برق اضطراری مراکز حساس، مهم و ضروری همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

فرج نیا گفت:در این رزمایش جریان برق سراسری به ۳۰ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد قطع شد و مولد‌های این مراکز به صورت اضطراری آغاز به کار کرد.

وی افزود: این رزمایش تمرینی است برای آمادگی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی برای مواجهه با مشکلات احتمالی ناشی از برق است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌ها در آمادگی کامل قرار دارند.