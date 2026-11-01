به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: همراهی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه گاز و تأمین مطمئن انرژی در فصل سرد داشته باشد.

ابراهیم محسنی ادامه داد: کاهش یک درجه‌ای دمای محیط می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی کند، که معادل تولید یک فاز پارس جنوبی است.

وی با تاکید بر اصلاح تجهیزات و افزایش بهره‌وری برای مدیریت مصرف گاز افزود: جایگزینی بخاری‌های پربازده، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور انرژی و اصلاح تجهیزات صنایع از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف گاز کمک کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: سال گذشته حدود ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان اصفهان توزیع شد که ۴۸ درصد آن به صنایع، ۲۷ درصد به نیروگاه‌ها، ۲۱ درصد به بخش خانگی و باقی‌مانده به بخش حمل‌ونقل و دیگر مصارف اختصاص داشت.

وی با اشاره به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز افزود: اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری با رویکرد عدالت‌محور، موجب کاهش حدود ۵.۸ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی کشور شده است و انتظار می‌رود تداوم این روند در فصل سرد نیز به مدیریت مصرف کمک کند.

محسنی در خصوص اجرای طرح‌های جدید برای تقویت زیرساخت‌های گازرسانی استان نیز گفت: اجرای خط ۱۶ اینچی در غرب استان و احداث خط ۱۲ اینچی برای تقویت شبکه گازرسانی در دستور کار قرار دارد، همچنین خط انتقال گاز به طول حدود ۳۰۰ کیلومتر از نایین تا خور و بیابانک در حال اجراست که فاز نخست آن در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به پوشش گسترده شبکه گازرسانی استان افزود: استان اصفهان با برخورداری از حدود ۳۶ هزار کیلومتر شبکه و انشعاب گاز، بیش از ۹۹.۵ درصد خانوار‌های خود را تحت پوشش گاز طبیعی قرار داده است.