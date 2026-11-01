رزمایش خروج اضطراری از ساختمان با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی، در مدارس شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش پدافند غیرعامل و خروج اضطراری از ساختمان با مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان، در مدارس شهرستان فیروزکوه اجرا گردید.

هدف از برگزاری این رزمایش، افزایش سطح آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث ناگهانی و شرایط اضطراری عنوان شده است. در طول این مانور، دانش‌آموزان نحوه صحیح خروج از کلاس‌ها و راهرو‌ها و همچنین روش‌های پناه گرفتن در نقاط امن محوطه آموزشگاه را فرا گرفتند. این رزمایش با هدف آموزش مهارت‌های عملی برای مقابله با هرگونه مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در محیط‌های آموزشی انجام شد.