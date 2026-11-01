به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل و رسیدگی به ۱۷ هزار و ۴۱۱ فقره پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استان در هفت ماهه امسال خبر داد.

حسین نجف زاده با اشاره به تشکیل ۱۷ هزار و ۴۱۱ فقره پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استان در هفت ماهه امسال اظهار داشت: این اداره کل ۴۱۶ عنوان تخلفات مختلف را رسیدگی می‌کند که امسال تعداد پرونده‌ها ۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: جریمه نقدی این پرونده‌ها در مجموع ۴۹ هزار و۸۶۴ میلیارد ریال است که ۹۰ درصد جریمه نقدی این تخلفات، مربوط به قاچاق کالا و ارز است. نجف زاده اضافه کرد: از پرونده‌های رسیدگی شده ۷۰ درصد شامل ۱۱ هزار و ۴۹۴ فقره با جریمه نقدی دو هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال مربوط به کالا و خدمات است.وی تعداد پرونده‌های تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز را ۵ هزار و ۲۱۱ فقره با ۴۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: همچنین ۷۰۶ فقره پرونده با جریمه نقدی ۸۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال در این مدت تشکیل و رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه سه هزار فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و رسیدگی می‌شود، گفت: تاکنون ۵۰ درصد جریمه نقدی وصول شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۳۰ تماس مردمی با تعزیرات استان در خصوص تخلفات انجام می‌گیرد، اظهار کرد: ۲۵ درصد پرونده‌های کالا و خدمات طی هفت ماهه شامل سه هزار فقره پرونده از طریق تماس مستقیم مردمی بوده است.

نجف زاده با بیان اینکه بیشترین تخلفات در این مدت مربوط به حوزه آرد و نان بوده است، گفت: طی هفت ماهه امسال بیش از سه هزار فقره پرونده تخلف در این حوزه در استان تشکیل شده است که دو هزار و ۹۴۰ پرونده مربوط به حوزه نان و ۲۳۴ فقره پرونده مربوط به آرد بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ارزش جریمه نقدی تخلفات حوزه آرد و نان استان در این مدت را ۳۳۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این مدت ۵ هزار کیسه آرد نان غیرمجاز کشف و ضبط شده است.