با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» ۴ پرونده حقوقی و کیفری در سمنان و دامغان به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس کل دادگستری استان سمنان از پایان اختلاف چهار پرونده مهم حقوقی و کیفری به ارزش ۱۴۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان در حوزه‌های قضایی سمنان و دامغان، همزمان با نخستین هفته اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدضادق اکبری با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها از نظر ارزش مالی، نوع اختلاف و تعدد اصحاب دعوا گفت : بخشی از این پرونده‌ها در شعبه نهم شورای حل اختلاف سمنان و بخشی دیگر در شعبه ششم شورای حل اختلاف دامغان مورد رسیدگی قرار گرفت و با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌و‌گو و میانجی‌گری، زمینه توافق میان طرفین فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: این سازش‌ها علاوه بر پایان دادن به اختلافات موجود، از تداوم دعاوی قضایی و پیامد‌های ناشی از استمرار اختلاف میان طرفین جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) و آموزه‌های اخلاقی و انسانی سیره آن بانوی بزرگ اسلام خاطرنشان کرد: پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ گذشت، پایان دادن به کدورت‌ها و تقویت همدلی و آرامش در جامعه است.