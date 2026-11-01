رئیس پلیس آگاهی استان از کشف ۷۶ فقره سرقت خودرو و محتویات آن در مهرماه امسال خبر داد و گفت: در این رابطه ۲۸ سارق دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "تقی توئی" افزود: در مهرماه امسال، مأموران پلیس آگاهی استان موفق به کشف ۷ فقره سرقت خودرو شدند که در این رابطه چهار سارق دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۶۹ فقره سرقت محتویات و داخل خودرو کشف و ۲۴ سارق نیز در این زمینه دستگیر شدند، گفت: مقابله با سرقت و شناسایی سارقان از اولویت‌های پلیس آگاهی است و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع سرقت و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه دارد.