مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از تحقق ۲۹ همت درآمد مالیاتی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت:صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ با فروش کمتر از ۷۲ میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مالیاتی معاف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید طا‌ها علوی با اشاره به نقش مالیات در تامین هزینه‌های دولت اظهار کرد:۷۰ درصد هزینه‌های جاری و ۵۰ درصد هزینه‌های عمومی دولت از محل درآمد‌های مالیاتی تامین می‌شود و سهم آذربایجان‌شرقی از این بخش ۲.۶۴ درصد است.

وی افزود: برای امسال ۶۱ همت درآمد مالیاتی برای آذربایجان‌شرقی پیش‌بینی شده که در نیمه نخست سال ۲۹ همت از این میزان محقق شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی همچنین از بخشودگی ۲۵ همت جریمه‌های مالیاتی در استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

علوی با اشاره به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: دستورالعمل استفاده از ظرفیت این تبصره با هدف تکریم مودیان، تحقق عدالت مالیاتی، تسهیل فرآیند وصول مالیات و ایجاد هماهنگی در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صادر شده است.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات تبصره ماده ۱۰۰ خواهند بود.

وی گفت: این گروه از مودیان از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ معاف هستند.

علوی با اشاره به روند بارگذاری فرم‌های مالیات مقطوع تصریح کرد: این فرآیند به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و مودیانی که در روز‌های ابتدایی فرم خود را در سامانه مشاهده نمی‌کنند، نباید نگران باشند؛ چرا که فرم سایر مشمولان نیز به‌تدریج بارگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: مودیان مشمول پس از دریافت پیامک مربوطه می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir، نسبت به تایید فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: افرادی که مالیات آنها صفر اعلام می‌شود، نیازی به هیچ‌گونه اقدام الکترونیکی یا حضوری ندارند و پرونده آنها در چارچوب فرآیند‌های قانونی به‌صورت خودکار تعیین تکلیف می‌شود.

علوی با تاکید بر ضرورت رعایت مهلت‌های قانونی گفت: چنانچه تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای مودی بارگذاری نشود، وی مکلف است حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند.

وی افزود: این اقدام از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض تهیه‌شده توسط سازمان امور مالیاتی یا تسلیم اظهارنامه عادی امکان‌پذیر است.

علوی در ادامه با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی و سوءاستفاده افراد سودجو از موضوع مالیات مقطوع تاکید کرد: تمامی پیامک‌های رسمی اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً از سرشماره معتبر MALIAT ارسال می‌شود و مودیان باید نسبت به پیامک‌های دریافتی از سایر شماره‌ها و لینک‌های مشکوک هوشیار باشند.

وی از صاحبان مشاغل خواست برای مشاهده فرم مالیات مقطوع، بررسی اطلاعات مالیاتی و انجام تکالیف قانونی خود، صرفاً به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات شخصی و امنیتی به منابع نامعتبر خودداری کنند.