با مشارکت نیکوکاران، هفت مدرسه و هنرستان با مجموع بیش از ۶۰ کلاس درس تحویل آموزش وپرورش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز مازندران و شهرستان آمل از مشارکت بیش از ۲۵۰ میلیارد تومانی خیرین در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضا‌های آموزشی این شهرستان در حدود دو سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

حسین بیک مهدوی در همایش خیران مدرسه‌ساز و مدرسه یار شهرستان آمل گفت: با مشارکت نیکوکاران، هفت مدرسه و هنرستان با مجموع بیش از ۶۰ کلاس درس در این مدرسه ساخته و تحویل آموزش وپرورش شد.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی، اظهار کرد: کمک به دانش‌آموزان کم‌برخوردار، مدرسه‌داری، مدرسه‌یاری، ساخت مدارس و تأمین تجهیزات آموزشی از جمله اقداماتی است که با همراهی نیکوکاران در شهرستان آمل دنبال می‌شود.

وی به برخی پروژه‌های شاخص مدرسه‌سازی در آمل اشاره کرد و ادامه داد: ساخت یکی از بزرگترین هنرستان‌های کشور با مشارکت خیر نیک‌اندیش آملی با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در مراحل پایانی ساخت قرار دارد که از طرح‌های شاخص آموزشی استان مازندران به شمار می‌رود.

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ئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز مازندران و شهرستان آمل، ساخت افلاک‌نما در پژوهش‌سرای دکتر عالی نژاد با مشارکت یک شرکت و تجهیز کارگاه شبیه‌سازی در این مجموعه به همت خیر آملی حاج مهدی حسن‌زاده با هزینه‌ای حدود سه میلیارد تومان را از دیگر اقدامات خیرین در حوزه آموزش و پژوهش شهرستان آمل برشمرد.

وی همچنین از برگزاری مراسم گلریزان در آهنگرکلای دابو و جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان کمک مردمی خبر داد و گفت: توسعه امکانات ورزشی مدارس روستایی از جمله اجرای زمین‌های چمن با مشارکت دهیاری‌ها، آموزش‌وپرورش و همراهی نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار قرار داشته و حدود هشت پروژه در این زمینه اجرا شده است.

بیک مهدوی در پایان با اشاره به آثار اجتماعی و معنوی کار خیر اظهار کرد: خداوند برخی افراد را در مسیر نیکوکاری قرار می‌دهد و خیرین آملی با وجود مشکلات جامعه، تنها به مسائل شخصی خود فکر نمی‌کنند، بلکه دغدغه‌های مردم را بخشی از مسئولیت خود می‌دانند و برای رفع آن قدم برمی‌دارند.

وی افزود: مشاهده آثار این اقدامات در زندگی خانواده‌ها و آینده فرزندان، انگیزه خیرین را برای ادامه مسیر افزایش داده و خوشبختانه مشارکت آنان در فعالیت‌های مدرسه‌سازی و حمایت از دانش‌آموزان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.