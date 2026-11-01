رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برنامه ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکن محرومان در قالب طرح خانه امید خبر داد و گفت: تاکنون عملیات اجرایی بیش از ۱۱۰ هزار واحد آغاز شده است. تأمین زمین و تسریع در اختصاص اراضی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در بیست‌وهشتمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن بود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، بیست‌وهشتمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در تشریح نتایج این جلسه گفت: ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکن محرومان در قالب برنامه خانه امید در دستور کار بنیاد قرار دارد و تاکنون عملیات اجرایی بیش از ۱۱۰ هزار واحد آغاز شده است.

وی افزود: این واحدها در مراحل مختلف ساخت، از پی‌کنی و اجرای اسکلت تا نازک‌کاری قرار دارند و روند اجرای آن‌ها در حال پیگیری است.

تأمین زمین؛ اولویت اجرای مسکن محرومان

خواجه‌دلویی با اشاره به بررسی موضوع تأمین زمین در جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن گفت: بر تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن محرومان تأکید شد و مقرر شد مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان‌ها برای رفع موانع و تأمین اراضی مورد نیاز همکاری کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی افزود: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ باید از محل مولدسازی تأمین شود و لازم است اراضی اختصاص‌یافته برای این منظور با فوریت تعیین تکلیف شوند.

بررسی وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در استان‌ها

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به بررسی طرح های نهضت ملی مسکن در جلسه امروز گفت: روند اجرای این پروژه‌ها به تفکیک استان‌ها بررسی شد و در مجموع مطابق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود؛ در برخی بخش‌ها نیز از برنامه جلوتر هستیم.

خواجه‌دلویی با اشاره به تفاوت عملکرد استان‌ها در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن افزود: میزان تحقق برنامه در جنوب کرمان، کرمان و خوزستان صفر، در لارستان ۳ درصد و در مازندران ۱۳ درصد بوده است.

تعیین تکلیف ۶ هزار تقاضای باقی‌مانده طرح جوانی جمعیت

وی درباره تأمین زمین در طرح جوانی جمعیت گفت: در بخش روستایی، تقاضاهای ثبت‌شده بررسی و تأیید شده‌اند و حدود ۶ هزار مورد باقی‌مانده نیز قرار است طی چند ماه آینده تعیین تکلیف شود.

رئیس بنیاد مسکن همچنین از برنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال جاری خبر داد.

پایان تعمیر واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تا پایان آبان

خواجه‌دلویی درباره برنامه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان گفت: هدف‌گذاری بنیاد مسکن این است که عملیات تعمیر واحدهای آسیب‌دیده تا پایان آبان به پایان برسد.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۳ هزار واحد آسیب‌دیده افزود: حدود ۱۰۲ هزار واحد در بخش تعمیرات قرار دارند و یک‌هزار و ۲۰۰ واحد نیز نیازمند احداث مجدد هستند.

به گفته وی، تاکنون حدود ۷۰۰ واحد احداثی پروانه ساختمانی دریافت کرده و وارد مرحله اجرا شده‌اند و بیش از ۲۰ واحد نیز تکمیل و به مالکان تحویل شده است.

خواجه‌دلویی تأکید کرد: برای تسریع در بازسازی، همکاری دستگاه‌های استانی و پیگیری مراحل تصویب اراضی اختصاص‌یافته ضروری است.