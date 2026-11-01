رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با تشریح پیامد‌های اقتصادی دو جنگ اخیر، از آسیب مستقیم به صنایع، محدودیت دسترسی به بازار‌های صادراتی و وارداتی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: بخش خصوصی در این مدت در تأمین و توزیع کالا کنار دولت ایستاد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود نجفی‌عرب، در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش خصوصی در جریان دو جنگ اخیر افزود: متأسفانه بخش خصوصی از چند منظر آسیب‌های جدی متحمل شده است. تعدادی از صنایع بزرگ کشور و حتی کارخانه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی هدف حملات مستقیم قرار گرفته و دچار تخریب‌های گسترده شده‌اند؛ آسیب‌هایی که جبران آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه شرایط جنگی موجب شده بازار‌های صادراتی و وارداتی از دسترس بسیاری از فعالان اقتصادی خارج شود گفت: دسترسی به سرمایه در گردش نیز دشوار و در برخی موارد ناممکن شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از گذشته با موانع جدی مواجه است؛ از سوی دیگر، مشکلات داخلی کسب‌وکار‌ها تشدید شده و تورم فزاینده، هزینه تأمین و نگهداری موجودی کالا در انبار‌ها را افزایش داده است.

بخش خصوصی در تأمین و توزیع کالا کنار دولت ایستاد

نجفی‌عرب به عملکرد فعالان اقتصادی در دوران جنگ اشاره کرد و افزود: به گفته رئیس‌جمهور، در طی دو جنگ اخیر، بخش خصوصی بیشترین کمک را به دولت ارائه کرد و اجازه نداد جریان تأمین و توزیع کالا در کشور حتی برای یک روز دچار اختلال شود. فعالان اقتصادی با همدلی و فداکاری پای کار ایران ایستادند، اما همچنان گاهی تصویری نادرست از آنان به جامعه ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها درباره مشکلات اقتصادی کشور گفت: رسانه‌ها باید این مسائل را به‌درستی منعکس کنند تا زمینه برای آسیب‌شناسی و یافتن راهکار‌های عملی فراهم شود؛ زیر بخش خصوصی به‌تنهایی و بدون همراهی مردم و دولت، امکان عبور از شرایط کنونی را ندارد.

ضرورت تبدیل مشکلات اقتصادی به مطالبه عمومی

رئیس اتاق تهران یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های رسانه‌ها را تبدیل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به مطالبه عمومی دانست و افزود: تجربه نشان داده است تا زمانی که یک موضوع به مطالبه عمومی تبدیل نشود، حاکمیت برای اصلاح آن به‌طور جدی وارد عمل نمی‌شود؛ بنابراین رسانه‌ها باید مشکلات فعالان اقتصادی را از سطح گلایه‌های پراکنده فراتر ببرند و آنها را به مطالبه‌ای عمومی برای اصلاح سیاست‌ها تبدیل کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت رسانه‌های قدرتمند در تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان گفت: رسانه‌ها می‌توانند این پیام را به طرف‌های درگیر و متخاصم منتقل کنند که ادامه تنش و درگیری در منطقه به زیان همه کشور‌های جهان است. مردم دنیا باید نسبت به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های مبتنی بر زور، آگاهی پیدا کنند و رسانه‌ها و نیرو‌های اجتماعی در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

حفظ شفافیت اقتصادی در شرایط جنگی ضروری است

رئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از شفافیت اقتصادی در شرایط خاص کشور گفت: ممکن است شرایط جنگی اقتضا کند برخی تصمیمات و رفتار‌ها در چارچوب محرمانگی قرار گیرند، اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای حرکت اقتصاد ایران به سمت عدم شفافیت باشد. رسانه‌ها با رصد دقیق شرایط و عملکرد نهادها، می‌توانند از تضعیف شفافیت جلوگیری کنند.

وی در ادامه به مسئولیت رسانه‌ها در انتشار اخبار و اظهارنظر‌های مرتبط با شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی نباید با انتشار هر خبر یا نقل هر اظهارنظری، موجب نگرانی و ناامیدی مردم شد. هر نقل‌قولی لزوماً معتبر و مبتنی بر آگاهی نیست. رسانه‌ها باید میان افراد متخصص، دلسوز و معتبر با افراد فاقد اعتبار کارشناسی، تمایز قائل شوند و در انتخاب افرادی که به آنها تریبون می‌دهند، دقت کنند.

رسانه‌ها در ترویج فرهنگ تولید و کارآفرینی نقش‌آفرین باشند

نجفی‌عرب تقویت فرهنگ تولید و کارآفرینی را از دیگر مسئولیت‌های رسانه‌ها برشمرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با تغییر جهت بخشی از روایت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی کشور را بیشتر به جامعه معرفی کنند؛ بازتاب نوآوری‌های صنعتی، فعالیت کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های صادراتی و تجربه‌های موفق بنگاه‌های بزرگ و متوسط، به مردم نشان می‌دهد خلق ارزش اقتصادی فرایندی دشوار و زمان‌بر است.

وی افزود: شکل‌گیری و توسعه یک صنعت حاصل تلاش، سرمایه‌گذاری و تحمل دشواری‌هایی است که گاهی چندین نسل برای تحقق آن زحمت کشیده‌اند. از این رو، معرفی تجربه‌های موفق تولیدی و کارآفرینی، می‌تواند در تقویت نگاه جامعه به تولید و فعالان اقتصادی مؤثر باشد.

پیگیری مطالبات؛ فراتر از انتشار خبر و انعکاس اعتراض

رئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل اقتصادی از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نباید پس از انتشار خبر یک مشکل یا انعکاس اعتراض فعالان اقتصادی، موضوع را رها کنند. یکی از مؤثرترین نقش‌های رسانه، پیگیری مطالبات و بررسی میزان تحقق وعده‌های مسئولان و تأثیر اصلاحات اعلام‌شده بر بهبود فضای کسب‌وکار است.

به گفته وی، انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت مشکلات اقتصادی، میزان پیشرفت اصلاحات و موانع باقی‌مانده، می‌تواند رسانه را از یک ناقل صرف اخبار، به نهادی مؤثر در پاسخ‌گویی و اصلاح سیاست‌ها تبدیل کند.

ضرورت حمایت بخش خصوصی از اقتصاد رسانه‌ها

نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های اقتصادی رسانه‌ها در دوره جنگ اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها نیز در این دوره با خسارت‌های جدی مواجه شدند. افزایش هزینه‌ها، کاهش مخاطبان به دلیل محدودیت‌های اینترنتی و افت درآمدها، اقتصاد رسانه‌ها را تحت فشار قرار داده و پیامد این شرایط در تعدیل نیروی انسانی نیز نمایان شده است.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی باید از روش‌های مختلف برای حمایت از رسانه‌ها استفاده کنند تا امکان تداوم فعالیت و حفظ ظرفیت حرفه‌ای آنها فراهم شود.

رئیس اتاق تهران در پایان با تأکید بر اینکه رسانه‌ها صرفاً ناظر بر تحولات اقتصادی نیستند، بلکه می‌توانند در شکل‌گیری اقتصادی رقابتی، شفاف و مولد نقش‌آفرینی کنند، گفت: تقویت بنیه کارشناسی و ارتقای دانش تخصصی رسانه‌ها ضروری است تا بتوانند هم‌تراز با رسانه‌های بین‌المللی فعالیت کنند. در این مسیر، بخش خصوصی و اتاق تهران آمادگی همکاری با اصحاب رسانه را دارند.