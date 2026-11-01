به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و مظهر مقاومت ملی، کانون هم‌افزایی ارکان آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی شد تا با رصد دقیق الزامات اجرایی، زمینه حضور پرشور، آگاهانه و ساختارمند نسل نو، فرهنگیان و خانواده‌ها در آوردگاه بزرگ راهپیمایی این روز فراهم گردد.

نشست تخصصی هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به ریاست علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی و با حضور معاونان آموزش متوسطه، پرورشی و فرهنگی و سوادآموزی تشکیل شد. این جلسه بر محور ضرورت طراحی ساختار منسجم اجرایی، تضمین مشارکت حداکثری جامعه دانش‌آموزی و فرهنگیان و همچنین تببین عمیق و خردمندانه ریشه‌های تاریخی و پیام‌های راهبردی این مناسبت برای نسل جوان استوار بود.

علی‌اکبر صمیمی در این نشست، پشتوانه مردمی را شالوده استواری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: بنیان قدرت حاکمیت بر دوش آحاد ملت استوار است و حضور آگاهانه و پرشور اقشار مختلف در صحنه‌های سرنوشت‌ساز ملی و انقلابی، بار دیگر پایبندی عمیق جامعه به آرمان‌های بلند انقلاب و پشتیبانی از مدافعان کیان کشور را به نمایش می‌گذارد. از این منظر، نقش‌آفرینی فعال دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیا در راهپیمایی سیزدهم آبان، فراتر از یک آیین سنتی، رسالتی اجتماعی و مجالی بی‌بدیل برای تجلی انسجام مدنی و حضور پویای نسل جوان در معادلات ملی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با تأکید بر محوریت دانش‌آموزان در ساختار این رویداد، بسیج بهینه ظرفیت‌های درون‌مدرسه‌ای و تعامل میان‌بخشی را شرط لازم برای تحقق حضوری منظم، گسترده و امن خواند. در همین راستا، پیش‌بینی تمهیدات عملیاتی و تسهیل جابه‌جایی دانش‌آموزان، به عنوان یکی از ارکان کلیدی در دستور کار اجرایی قرار گرفت.

مطابق تقویم اجرایی این مناسبت، آیین نمادین نواخته شدن زنگ استکبارستیزی، روز چهارشنبه سیزدهم آبان‌ماه در دبیرستان دخترانه الزهرا (س) واقع در ناحیه دو ارومیه برگزار خواهد شد.

بخش دیگری از این نشست به ضرورت تببین مستند، علمی و پیرایه‌زدوده‌شده پیشینه تاریخی ۱۳ آبان اختصاص یافت. واکاوی سه نقطه عطف تاریخ‌ساز شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در رویداد خونین ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، شاکله تاریخی این روز بزرگ را تشکیل می‌دهد. بازخوانی پیرایش‌یافته این وقایع در فضای آموزشی، ابزاری کارآمد برای بصیرت‌افزایی نسل نو و درک ژرفای سیر تکوینی مبارزات ملت ایران به شمار می‌رود.

همچنین در این هم‌اندیشی، حضور توده‌های مردمی در آیین راهپیمایی، به عنوان بازدارنده‌ای سترگ در برابر هجمه‌ها و جلوه‌ای از همبستگی ارزیابی شد. مشارکت آگاهانه دانش‌آموزان در کنار معلمان و خانواده‌ها، علاوه بر نکوداشت این یادواره تاریخی، بستری مناسب برای ارتقای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و درک عینی جایگاه اراده عمومی در هندسه اقتدار کشور فراهم می‌آورد.

تدوین برنامه‌های هماهنگ ستادی، سامان‌دهی منسجم حضور جامعه دانش‌آموزی و تحکیم ابعاد تبیینی و تاریخی این مناسبت، سه ضلع اصلی راهبرد آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در آستانه گرامیداشت سیزدهم آبان‌ماه است.