نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: با وجود هجمه های زیاد دشمنان، پرچم کشور با وحدت نیروی دریایی، هوایی و زمینی در اهتزار است .

تضمین امنیت مرزهای آبی کشور به همت جوانان متعهد و آموزش دیده نیروی دریایی

تضمین امنیت مرزهای آبی کشور به همت جوانان متعهد و آموزش دیده نیروی دریایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز در دیدار با فرمانده مرکز آموزش های تخصص های نیروی دریایی باقرالعلوم علیه السلام رشت گفت: نیروی دریایی، نیرویی راهبردی است و تقویت بیش از پیش این نیرو در واقع پشتیبانی از مرزهای آبی وطن است .

وی افزود: ما نیاز به جوانانی متعهد و آموزش دیده در مرزها به خصوص مرزهای آبی کشور داریم تا دشمن خیال دست درازی به مرزهای ما را از سر بیرون کند.

امیر دریاداردوم صابرمسیح پور فرمانده آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم علیه السلام رشت هم در این دیدار گفت: ما در شرایط حساس کشور وظیفه بسیار مهمی داریم، مسئولیتی که باید تعهد و تخصص را توامان داشته باشد .