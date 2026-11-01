برداشت زعفران در استان فارس تا نیمه آذرماه ادامه دارد و پیش بینی می شود که امسال بیش از ۲ تن زعفران در فارس تولید و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعلام آغاز عملیات برداشت زعفران در استان فارس گفت: در استان فارس، ۹۹۵ هکتار از مزارع به کشت این محصول اختصاص یافته و پیش بینی می شود که ۲.۵ تن زعفران از این مزارع برداشت و تولید می‌شود.

احد بهجت حقیقی بیان کرد: برداشت زعفران در این استان از آبان ماه آغاز می‌شود و تا نیمه آذرماه ادامه دارد.

او ادامه داد: بر اساس جداول آماری موجود، از مجموع سطح زیر کشت زعفران در فارس، بخش عمده‌ای به اراضی آبی تعلق دارد که عملکرد ۲.۶ کیلوگرم در هر هکتار را به همراه داشته است.

بهجت حقیقی بیان کرد: فارس در سطح کشور از نظر سطح زیر کشت زعفران رتبه هفتم و از حیث میزان تولید رتبه نهم را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: شهرستان استهبان با دارا بودن ۵۲۵ هکتار سطح زیر کشت و تولید یک تن زعفران، رتبه نخست استان را در هر دو بخش به دست آورده است.

او اضافه کرد: پس از استهبان، شهرستان سروستان با ۱۲۲ هکتار در جایگاه دوم سطح زیر کشت زعفران قرار دارد و شهرستان قیر و کارزین با ۱۰۴ هکتار رتبه سوم را دارد.

بهجت حقیقی بیان کرد: نکته قابل توجه در این آمار، عملکرد بالای شهرستان قیر و کارزین با ۳.۱۴ کیلوگرم در هکتار است که بالاترین میزان عملکرد در بین این سه شهرستان محسوب می‌شود و همچنین عملکرد استهبان ۱.۹۲ و سروستان ۲.۴۴ کیلوگرم در هکتار به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: زعفران به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی و ارزآور ایران، به دلیل نیاز آبی بسیار پایین، نقش کلیدی در توسعه پایدار کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک دارد.

بهجت حقیقی در پایان گفت: این گیاه با بهره‌وری بالای اقتصادی، معیشت بسیاری از کشاورزان را تضمین می‌کند و توسعه کشت آن به عنوان یک راهکار علمی برای مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی مطرح است.