به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فولادی، رئیس آتش‌نشانی مشکین‌دشت گفت: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید چسب در محدوده کوی سامان، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی با اشاره به اشتعال‌پذیری بالای مواد اولیه مورد استفاده در تولید چسب افزود: آتش در مدت کوتاهی بخش‌های مختلف کارگاه را فراگرفت، اما واکنش سریع آتش‌نشانان مانع از گسترش حریق به املاک و کارگاه‌های مجاور شد.

فولادی با اشاره به اینکه پس از چهار ساعت عملیات فشرده نیروهای آتش‌نشانی این آتش سوزی بطور کامل مهار شد ، ادامه داد: در عملیات مهار این آتش‌سوزی، ۱۱ نیروی عملیاتی با چهار خودروی سنگین و دو خودروی سبک اطفای حریق مشارکت داشتند و پس از خاموش‌کردن آتش، عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل نیز انجام شد.

رئیس آتش‌نشانی مشکین‌دشت گفت: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی پس از بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.