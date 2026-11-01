در آستانه ۱۳ آبان، دانش‌آموزان دبیرستان ماندگار ابن‌سینا همدان با بهره‌گیری از هنر و خلاقیت، به استقبال این مناسبت رفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، تهیه روزنامه دیواری با موضوع ۱۳ آبان و رویداد‌های تاریخی این روز، در کنار آماده‌سازی یک نمایش با محوریت مقاومت و ایستادگی، از جمله فعالیت‌های دانش‌آموزان برای گرامیداشت این مناسبت است.

یکی از دانش‌آموزان فعال در این برنامه گفت: تلاش کردیم با زبان هنر، مفاهیم تاریخی و پیام‌های ایستادگی را به هم‌مدرسه‌ای‌هایمان منتقل کنیم، روزنامه دیواری فرصتی بود تا با تحقیق و گردآوری مطالب، اطلاعات بیشتری درباره اتفاقات تاریخی کشورمان به دست بیاوریم و آنها را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

دانش‌آموز دیگری هم با اشاره به آماده‌سازی نمایش ویژه ۱۳ آبان گفت: روزنامه دیواری ما و نمایشی که برای این روز آماده کرده‌ایم، تلاشی برای بازخوانی تاریخ کشور با نگاه نسل خودمان است، در این نمایش تلاش کرده‌ایم مفاهیم مقاومت و ایستادگی را به تصویر بکشیم تا مخاطبان با بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران بیشتر آشنا شوند.

این نمایش قرار است هم‌زمان با ۱۳ آبان اجرا شود تا دانش‌آموزان در کنار فعالیت‌های فرهنگی و هنری، سهمی در زنده نگه داشتن یاد و پیام این روز داشته باشند.

این فعالیت‌ها فرصتی است تا نسل نوجوان، فراتر از آموخته‌های کتاب‌های درسی، با رویداد‌هایی که در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاه ویژه‌ای دارند آشنا شود و با زبان و نگاه خودش، روایتگر تاریخ و ارزش‌های آن باشد.